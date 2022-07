Monza in pressing per Acerbi, il Torino ci pensa per il dopo Bremer. E l'Inter... (Di mercoledì 20 luglio 2022) Cori contro Acerbi? Sarri non ci sta e blocca tutto. "Noi siamo qui per lavorare" urla l'allenatore a un gruppo di tifosi che... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 20 luglio 2022) Cori contro? Sarri non ci sta e blocca tutto. "Noi siamo qui per lavorare" urla l'allenatore a un gruppo di tifosi che...

Pubblicità

romeoagresti : Capitolo #Ranocchia: il #Monza è in pressing totale e sta provando a chiudere nei prossimi giorni il suo arrivo dal… - sportli26181512 : Monza in pressing per Acerbi, il Torino ci pensa per il dopo Bremer. E l'Inter...: Cori contro Acerbi? Sarri non ci… - cmdotcom : #Monza in pressing per #Acerbi, il #Torino ci pensa per il dopo #Bremer. E l'#Inter... - Milannews24_com : #Monza su un ex obiettivo del #Milan: i dettagli ?? - gilnar76 : Mercato Monza, pressing continuo su un ex obiettivo rossonero: i dettagli #Acmilan #Milan #Seriea #Wheareacmilan -