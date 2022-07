Luciano Nizzola è morto a 89 anni | fu presidente di Federcalcio e Lega

Pubblicità

Il calcio piange la scomparsa di Luciano Nizzola, ex presidente della Federcalcio e della Lega Serie A. Aveva 89 anni. Lo ha annunciato Antonello Valentini ex responsabile comunicazione della Federazione. Fu il numero uno del calcio italiano dal '96 al 2000. In precedenza era stato anche amministratore delegato del Torino, negli anni 80.