Il governo chiede la fiducia al Senato ma M5s | Fi e Lega non votano | Draghi verso le dimissioni

Pubblicità

itinagli : PNRR, Ucraina, pandemia, crisi energetica, sociale ed economica: rinnoviamo la fiducia al Governo per rispondere ai… - lorepregliasco : Attenzione. La maggioranza relativa degli elettori M5S (48%) vuole che il governo Draghi continui, solo il 35% chie… - AndreaVenanzoni : Solo il 12% degli italiani vuole il ritorno alle urne, il 79% chiede la prosecuzione del governo, e infine il 95%… - BarbaraSacchini : @gg_gue Il cdx è una settimana che dopo la rottura dei 5s chiede un governo senza loro. - MGualtierotti : La crisi di governo: dal Senato fiducia a Draghi con 95 sì. Il premier annuncerà le dimissioni alla Camera domani -… -

Taxi, balneari, pensioni e scostamento. Il premieruna fiducia piena e non di facciata sottoponendo al test di realtà il programma del leader ...aveva fatto il M5s aprendo la crisi di, la ...C'è quella di Calderoli della Lega, ma soprattutto c'è la risoluzione di Pier Ferdinando Casini cheche ilDraghi vada avanti e porti fino in fondo il suo operato. La replica di Draghi ...Draghi ha la fiducia al Senato ma il fatto è che non votano Forza Italia, Lega e Movimento 5 Stelle. Per ora non sale al Colle. Domani alle 9 alla Camera.Governo Draghi. Il risultato più basso che il governo ha ottenuto in questa legislatura. Un numero esiguo per proseguire il cammino del governo ...