Gianna Nannini, al via il tour estivo electro acustico: tutte le date (Di mercoledì 20 luglio 2022) Al via il tour estivo di Gianna Nannini che torna dal vivo in una versione elettro acustica nei festival all’aperto e a novembre nei teatri Gianna Nannini: un’estate di concerti per la più rock da sempre, pronta a tornare a far saltare di gioia i suoi fan con le ultime date estive del tour italiano! Il 2022 della rocker è cominciato con il tutto esaurito nel tour teatrale in Italia con la sua Laband, i concerti ad aprile a Londra, Lussemburgo, Parigi e Bruxelles, poi il successo allo Stadio Artemio Franchi di Firenze e l’emozione del più grande evento musicale di sempre contro la violenza sulle donne Una nessuna centomila alla RCF Arena Reggio Emilia (Campovolo). Dopo ben 10 date in Germania davanti a migliaia di ... Leggi su spettacolo.eu (Di mercoledì 20 luglio 2022) Al via ildiche torna dal vivo in una versione elettro acustica nei festival all’aperto e a novembre nei teatri: un’estate di concerti per la più rock da sempre, pronta a tornare a far saltare di gioia i suoi fan con le ultimeestive delitaliano! Il 2022 della rocker è cominciato con il tutto esaurito nelteatrale in Italia con la sua Laband, i concerti ad aprile a Londra, Lussemburgo, Parigi e Bruxelles, poi il successo allo Stadio Artemio Franchi di Firenze e l’emozione del più grande evento musicale di sempre contro la violenza sulle donne Una nessuna centomila alla RCF Arena Reggio Emilia (Campovolo). Dopo ben 10in Germania davanti a migliaia di ...

scimonelli : RT @LucfkK73: - Gianna Nannini - (Meravigliosa creatura) ???? Occhi di sole mi bruciano in mezzo al cuore.. Amo la vita meravigliosa. ????… - risafra76 : @cannelladark Bomboloni di Gianna Nannini... - blusewillis1 : RT @PDUmorista: Gianna Nannini ha evaso il fisco per 4 Milioni di Euro. A Tiziano Ferro hanno pignorato beni per 9 milioni di euro. Ammazza… - SiamUio : RT @PDUmorista: Gianna Nannini ha evaso il fisco per 4 Milioni di Euro. A Tiziano Ferro hanno pignorato beni per 9 milioni di euro. Ammazza… - EthJafar : RT @PDUmorista: Gianna Nannini ha evaso il fisco per 4 Milioni di Euro. A Tiziano Ferro hanno pignorato beni per 9 milioni di euro. Ammazza… -