Draghi in sei minuti: "Siamo qui perché lo hanno chiesto gli italiani". E ai partiti: "Siete pronti a un nuovo patto?" (Di mercoledì 20 luglio 2022) Mario Draghi arriva con qualche minuto di ritardo nell'Aula del Senato. Parla per mezz'ora, alza anche la voce nei passaggi cruciali di un discorso che rivendica, da un lato, i risultati ottenuti ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 20 luglio 2022) Marioarriva con qualche minuto di ritardo nell'Aula del Senato. Parla per mezz'ora, alza anche la voce nei passaggi cruciali di un discorso che rivendica, da un lato, i risultati ottenuti ...

Pubblicità

lorepregliasco : Una legislatura surreale, che sei mesi fa rielegge Mattarella ('per blindare la legislatura') e ora potrebbe far ca… - HuffPostItalia : Sei sei una destra seria scegli Draghi, non Meloni - adrianobiondi : FLASH -GOVERNO: FONTI P.CHIGI, DA DRAGHI NO ATTACCHI O SFIDA A PARTITI MA ROADMAP RIFORME- FLASH* Quando sei cost… - Flavr7 : RT @MinutemanItaly: E niente, se non ti genufletti come fa lui dinanzi al sommo Draghi sei automaticamente #amicodiPutin?? - romidelg : Ma #Renzi non doveva lasciare la politica sei anni fa? #crisidigoverno #Draghi -