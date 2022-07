Crisi di governo, Lega: «Sul fisco stupiti da Draghi. Nessun accenno a flat tax e pace fiscale» (Di mercoledì 20 luglio 2022) Mentre è in corso il vertice a Villa Grande dove si deciderà la posizione del centrodestra dopo il duro discorso del premier Draghi, arriva una nota ufficiale da parte di esponenti di peso del Carroccio, Massimo Bitonci, capogruppo in commissione Bilancio e capo dipartimento Attività produttive, e Alberto Gusmeroli, vicepresidente commissione Finanze e responsabile Unità fisco del dipartimento Economia della Lega. «Siamo stupiti – scrivono – dal discorso del presidente Draghi: Nessun accenno a flat tax e pace fiscale nonostante 50 milioni di cartelle esattoriali già partite o in partenza che rappresentano un’emergenza nazionale. Anche il passaggio sul credito di 1.100 miliardi di magazzino fiscale che ... Leggi su open.online (Di mercoledì 20 luglio 2022) Mentre è in corso il vertice a Villa Grande dove si deciderà la posizione del centrodestra dopo il duro discorso del premier, arriva una nota ufficiale da parte di esponenti di peso del Carroccio, Massimo Bitonci, capogruppo in commissione Bilancio e capo dipartimento Attività produttive, e Alberto Gusmeroli, vicepresidente commissione Finanze e responsabile Unitàdel dipartimento Economia della. «Siamo– scrivono – dal discorso del presidentetax enonostante 50 milioni di cartelle esattoriali già partite o in partenza che rappresentano un’emergenza nazionale. Anche il passaggio sul credito di 1.100 miliardi di magazzinoche ...

AlexBazzaro : Sbaglio o mentre siamo distratti dalla crisi di Governo Sperenza sta partorendo altre idee intelligenti ? - La7tv : #lariachetira @FranBorgonovo (La Verità): 'Non trovo una cosa buona o utile che abbia fatto il governo Draghi da qu… - fattoquotidiano : Crisi di governo, Silvestri (M5s): “Nessuna risposta da Draghi sui nove punti, la vedo un po’ dura. Per ora solo in… - MFerroviere : Quando ci fu la crisi del Grano, nel 1925 il governo risolvette in poco tempo il problema.Con la battaglia del gran… - DavidCo23212387 : RT @claudiocerasa: Crisi di governo, contatti Conte-Salvini per far cadere Draghi e andare a votare -