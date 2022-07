Un incantevole bosco al centro di Roma | l’Hotel Butterfly è tornato ad animare l’estate romana

Leggi su funweek

(Di martedì 19 luglio 2022) Non c’è limite all’immaginazione. Ma quando il sogno diventa realtà tangibile, la vita assume un profumo ancora più magico. Lo sanno bene Giancarlo Battafarano, Daniele Quattrini, Edoardo Caracciolo e Vittorio Paladino creatori e patron di Hotel, un luogo incantato ai limiti dell’onirico che sorge negli spazi verdeggianti di Monte Mario e del Foro Italico. Fino all’8 ottobre, le serate estive capitoline saranno all’insegna della sonorità d’avanguardia, con un programma sapientemente orchestrato dalle crew di Goa Ultrabeat, Touch The Wood, Nozoo, Rebel Rebel, Animae, Electronic Garden, Samosa Funk, Il Buio Oltre e dalla crew di Marco Moreggia. La mixology, da sempre centrale nella vision del, così come la cucina, avranno come filo conduttore l’incontro di culture, tra i sapori speziati dell’Oriente e gli ingredienti d’eccellenza ...