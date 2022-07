Tutte le strade che portano al bis di Draghi (Di martedì 19 luglio 2022) C’è chi la chiama amabilmente operazione ricomposizione. C’è chi la chiama diplomaticamente operazione vasi di coccio. C’è chi la chiama maliziosamente operazione tonnara. C’è chi la chiama più pom... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Leggi su ilfoglio (Di martedì 19 luglio 2022) C’è chi la chiama amabilmente operazione ricomposizione. C’è chi la chiama diplomaticamente operazione vasi di coccio. C’è chi la chiama maliziosamente operazione tonnara. C’è chi la chiama più pom... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Pubblicità

GabrieleMuccino : Tutte le strade riportano a Roma! Meravigliosa favola che si trasforma in realtà, quella dei @thisismaneskin - Marck1968x : Tutte le strade portano a Roma ma nooo tutte le strade portano alla figa ?????? - PavelDiallo : RT @PauDybala_JR: E’ difficile trovare le parole giuste per salutarvi, ci sono di mezzo tanti anni e tante emozioni, tutte assieme... Pensa… - PELLEGRINISMO2 : Quando non sai che, tutte le strade portano a Roma - Ariel48536344 : RT @maxpesciolino: Allarme tutte le strade sono interrotte per tornare a casa prendero' un aereo Speriamo di non trovarli a 2000metri si a… -