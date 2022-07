Tour de France 2022, Hugo Houle: “Ho lavorato 10 anni per poter dedicare un successo a mio fratello” (Di martedì 19 luglio 2022) Hugo Houle ha vinto la tappa numero 16 del Tour de France 2022. Arrivato sul traguardo in lacrime, il canadese ha coronato il sogno di una carriera dedicando il successo al fratello deceduto dieci anni fa. Un momento emozionante, commovente che regala alla Israel Premier Tech il secondo sigillo in questa edizione. Houle ha parlato ai microfoni di Eurosport al termine della frazione: “Non avevo mai vinto una corsa, penso non ci sia modo migliore per centrare la prima. Sicuramente questo è il momento più alto della mia carriera”. “Quando ho attaccato – continua il 31enne – l’obiettivo era quello di preparare il terreno per il mio compagno, Michael Woods. Quando ho visto però che mi avevano lasciato andare e che Michael era era stato in ... Leggi su oasport (Di martedì 19 luglio 2022)ha vinto la tappa numero 16 delde. Arrivato sul traguardo in lacrime, il canadese ha coronato il sogno di una carriera dedicando ilaldeceduto diecifa. Un momento emozionante, commovente che regala alla Israel Premier Tech il secondo sigillo in questa edizione.ha parlato ai microfoni di Eurosport al termine della frazione: “Non avevo mai vinto una corsa, penso non ci sia modo migliore per centrare la prima. Sicuramente questo è il momento più alto della mia carriera”. “Quando ho attaccato – continua il 31enne – l’obiettivo era quello di preparare il terreno per il mio compagno, Michael Woods. Quando ho visto però che mi avevano lasciato andare e che Michael era era stato in ...

