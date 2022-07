Serie A | Ufficiale | Ibrahimovic rinnova per un anno al Milan… con un brutale calo di stipendio

Leggi su justcalcio

(Di martedì 19 luglio 2022) 2022-07-18 15:40:34 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sul giornale iberico Marca: EIl gioco di Zlatansembra non avere fine. L’attaccante svedese ha ufficialmenteto un’altra stagione con il Milan con un notevoledi. Ibra ha guadagnato circa sette milioni di euro, con gli incentivi, la scorsa stagione, dove la maggior parte proveniva da bonus per obiettivi. Tuttavia, dopo questo rinnovo, questo corso riceverà non più di un milione fissoanche se, secondo un criterio di gol e assist rispecchiato nel contratto, potrebbe aumentare tale introito.ha giocato 23 partite con il Milan la scorsa stagione, dove ha segnato otto gol e fornito tre assist nel corso in cui la squadra rossonera ha riconquistato lo ‘scudetto’. ...