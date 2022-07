Rosita Celentano | “Sappiate invecchiare senza unghie finte e labbra a canotto”

Pubblicità

Allergica agli artifici e alla rincorsa dell eterna giovinezza,ha pubblicato durante il weekend un post age positive di grande ispirazione . La conduttrice e attrice milanese, 57 anni, ha condiviso due foto ritratto sulla sua pagina Instagram : ...Un inno alla verità e all'accettazione di se stessi:parla sui social ai suoi seguaci e si mostra senza trucchi o filtri. Non fa sconti a nessuno e va dritta al punto.ha scelto parole molto dirette per i suoi fan e non ...Sui social la figlia di Adriano Celentano fa un appello alle donne che non accettano i segni del tempo sulla propria pelle ...Rosita Celentano si appella alle donne e le invita ad accettare la loro età, senza snaturarsi e rendersi ridicole. Ecco le sue parole!