Roma Dybala, niente amichevole per la Joya: mancano ancora alcuni dettagli (Di martedì 19 luglio 2022) Stasera la Roma giocherà in amichevole ma non ci sarà Paulo Dybala: manca ancora l'ufficialità e alcuni dettagli da limare Stasera la Roma giocherà in amichevole ma non ci sarà Paulo Dybala: manca ancora l'ufficialità e alcuni dettagli da limare. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, l'argentino dovessero essere definiti gli ultimi dettagli sul contratto potrebbe raggiungere i compagni allo stadio.

