Ostia, Luca Serianni investito sulle strisce: è in coma. D'Amato: «Condizioni gravissime»

È in coma al San Camillo di Roma, Luca Serianni, uno dei più celebri e influenti studiosi della lingua italiana, investito da un'auto questa mattina a Ostia, mentre attraversava...

