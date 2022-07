Michele Criscitiello fa il punto sul calciomercato (Di martedì 19 luglio 2022) Il giornalista di alcune squadre di Serie A: "Attenzione perché Roma e Lazio sistemando i problemi della scorsa stagione potrebbero farsi trovare subito pronte. Poi c'è una squadra che sta lavorando molto bene sul mercato: la Fiorentina. La Juventus in avanti si è sistemata bene, manca ancora qualcosa ma le idee sono abbastanza chiare. A centrocampo anche. I problemi nascono in difesa. Perso Chiellini e andrà via anche De Ligt. Bisogna trovare valide alternative per avere una difesa di ferro. Per il tecnico toscano la fase difensiva è alla base di tutto il progetto ma per come è messa oggi, la Juventus, il punto più debole è proprio la difesa. Sicuramente il mercato saprà valorizzare al meglio il post Chiellini e De Ligt". Ha concluso il giornalista Leggi su terzotemponapoli (Di martedì 19 luglio 2022) Il giornalista di alcune squadre di Serie A: "Attenzione perché Roma e Lazio sistemando i problemi della scorsa stagione potrebbero farsi trovare subito pronte. Poi c'è una squadra che sta lavorando molto bene sul mercato: la Fiorentina. La Juventus in avanti si è sistemata bene, manca ancora qualcosa ma le idee sono abbastanza chiare. A centrocampo anche. I problemi nascono in difesa. Perso Chiellini e andrà via anche De Ligt. Bisogna trovare valide alternative per avere una difesa di ferro. Per il tecnico toscano la fase difensiva è alla base di tutto il progetto ma per come è messa oggi, la Juventus, ilpiù debole è proprio la difesa. Sicuramente il mercato saprà valorizzare al meglio il post Chiellini e De Ligt". Ha concluso il giornalista

Pubblicità

AdeNugraha999 : RT @MatthijsPog: ???? Juventus: nell'operazione con il Torino per Bremer potrebbe rientrare anche Ranocchia. [Michele Criscitiello - SportIta… - ZonaBianconeri : RT @IngridSherlyn2: ?? La #Juventus è stata bravissima perché ha anticipato la cessione di Matthijs de Ligt e ha pronti i soldi cash per chi… - IngridSherlyn2 : ?? La #Juventus è stata bravissima perché ha anticipato la cessione di Matthijs de Ligt e ha pronti i soldi cash per… - angelazuccon_ : RT @pazzamentejuve: ?? L'Inter ha ancora una possibilità per Bremer: Busardò sta cercando di velocizzare Skriniar-PSG per far incassare sold… - CrapanzanoRobin : RT @MatthijsPog: ???? Juventus: nell'operazione con il Torino per Bremer potrebbe rientrare anche Ranocchia. [Michele Criscitiello - SportIta… -