Mareamico | Riserva Punta Bianca invasa da incivili

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 19 luglio 2022) Palermo, 19 lug. (Adnkronos) - "Mentre ladiattende ancora il decreto definitivo d'istituzione, da parte del Governo regionale, gliorganizzano una “invasione”. Lo scorso weekend l'anarchia si è impossessata di una delle spiagge più belle di: Vincinzina, in territorio di Palma di Montechiaro, sotto il castello. Gommoni e jet sky ormeggiati a riva e sul bagnasciuga un barbecue". E' la denuncia dell'associazione. "Giova ricordare che le ordinanze della Capitaneria di porto vietano a tutte le imbarcazioni di arrivare a meno di 300 metri dalla riva, in presenza di costa sabbiosa e 100 metri, in presenza di coste a picco sul mare. Ed ovviamente è vietato accendere fuochi in spiaggia - dice l'assocazione -La ratio di ...