M5S e crisi di governo, Violi: “Draghi non è l’uomo della Provvidenza” (Di martedì 19 luglio 2022) Bergamo. Mancano poco più di 24 ore al D-Day di Mario Draghi, atteso nuovamente al Quirinale per conferire con il presidente Sergio Mattarella per capire quali saranno le sorti del governo. Ci ripensa? Non ci ripensa? Il climax è di quelli da ricordare, ormai il tono è più che acceso e le strade sono segnate: da una parte il ritiro delle dimissioni per proseguire sulla linea della continuità, tenuto conto che i numeri per la maggioranza non mancano, auspicio ampiamente invocato da sindaci, imprenditori e personaggi della società civile, dall’altra la rottura e le elezioni in autunno. Sulla gogna mediatica, e politica, Conte e il movimento 5 Stelle, reo di aver rotto il matrimonio per “colpa” di un termovalorizzatore a Roma. La risposta, di chi è sulla barricata, in prima linea, è chiara: “Abbiamo presentato un ... Leggi su bergamonews (Di martedì 19 luglio 2022) Bergamo. Mancano poco più di 24 ore al D-Day di Mario, atteso nuovamente al Quirinale per conferire con il presidente Sergio Mattarella per capire quali saranno le sorti del. Ci ripensa? Non ci ripensa? Il climax è di quelli da ricordare, ormai il tono è più che acceso e le strade sono segnate: da una parte il ritiro delle dimissioni per proseguire sulla lineacontinuità, tenuto conto che i numeri per la maggioranza non mancano, auspicio ampiamente invocato da sindaci, imprenditori e personaggisocietà civile, dall’altra la rottura e le elezioni in autunno. Sulla gogna mediatica, e politica, Conte e il movimento 5 Stelle, reo di aver rotto il matrimonio per “colpa” di un termovalorizzatore a Roma. La risposta, di chi è sulla barricata, in prima linea, è chiara: “Abbiamo presentato un ...

