Luca Serianni in coma | prognosi resta riservata

(Di martedì 19 luglio 2022) (Adnkronos) – Il linguista Luca Serianni, investito ieri mattina a Ostia e ricoverato all'ospedale San Camillo di Roma, è in "condizioni di estrema gravità. Persiste lo stato di coma conseguente alle gravi lesioni cerebrali riportate nell'incidente, la prognosi è riservata", fanno sapere dalla struttura sanitaria in un aggiornamento di questa mattina. L'articolo proviene da Italia Sera.

