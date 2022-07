La Russia ha condannato Google a pagare 21 miliardi di rubli per non aver limitato la diffusione di notizie sulla guerra in Ucraina (Di martedì 19 luglio 2022) Lunedì un tribunale di Mosca ha multato Alphabet, la società che controlla Google, per 21,1 miliardi di rubli (circa 369 milioni di euro), accusandolo di non aver rimosso contenuti che la Russia giudica illegali, con riferimento soprattutto alle notizie sulla Leggi su ilpost (Di martedì 19 luglio 2022) Lunedì un tribunale di Mosca ha multato Alphabet, la società che controlla, per 21,1di(circa 369 milioni di euro), accusandolo di nonrimosso contenuti che lagiudica illegali, con riferimento soprattutto alle

Pubblicità

BroccoloGina : RT @ilpost: La Russia ha condannato Google a pagare 21 miliardi di rubli per non aver limitato la diffusione di notizie sulla guerra in Ucr… - ManuelaMassucci : RT @ilpost: La Russia ha condannato Google a pagare 21 miliardi di rubli per non aver limitato la diffusione di notizie sulla guerra in Ucr… - carlopao86 : RT @ilpost: La Russia ha condannato Google a pagare 21 miliardi di rubli per non aver limitato la diffusione di notizie sulla guerra in Ucr… - ilpost : La Russia ha condannato Google a pagare 21 miliardi di rubli per non aver limitato la diffusione di notizie sulla g… - ItalianPolitics : ESTERI. In Russia un tribunale di Mosca ha condannato Google a pagare una multa da 21 miliardi di rubli (€363 milio… -