Harry e Meghan | Rivelazione esplosiva: commento velenoso della Regina (Di martedì 19 luglio 2022) Nuovo scoop su Meghan e Harry, il gestaccio nei confronti della Regina ha avuto un’amara risposta: le due donne non si sopportano Regina Elisabetta (Ansafoto)I Sussex stanno creando diversi problemi alla Corona ormai da tempo. Sembrano passati secoli dalla morte di Diana, eppure si tratta di un tempo poi non così lontano. La storia sembra ripetersi, e la Corona continua a schierarsi contro coloro che rifiutano le tradizioni della monarchia, per ‘difenderla’ dal disgregamento, temuto già da anni. Ad aprile, quando la Regina subì la dolorosa perdita di Filippo, i funerali non videro la presenza di Meghan. I quotidiani spiegavano che la duchessa non avrebbe raggiunto Londra perché i medici consigliavano di non farlo vista la gravidanza finita da poco e il ... Leggi su direttanews (Di martedì 19 luglio 2022) Nuovo scoop su, il gestaccio nei confrontiha avuto un’amara risposta: le due donne non si sopportanoElisabetta (Ansafoto)I Sussex stanno creando diversi problemi alla Corona ormai da tempo. Sembrano passati secoli dalla morte di Diana, eppure si tratta di un tempo poi non così lontano. La storia sembra ripetersi, e la Corona continua a schierarsi contro coloro che rifiutano le tradizionimonarchia, per ‘difenderla’ dal disgregamento, temuto già da anni. Ad aprile, quando lasubì la dolorosa perdita di Filippo, i funerali non videro la presenza di. I quotidiani spiegavano che la duchessa non avrebbe raggiunto Londra perché i medici consigliavano di non farlo vista la gravidanza finita da poco e il ...

