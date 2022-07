Ex inceneritore San Donnino: diventerà un moderno impianto di smaltimento Raee. Approvata riqualificazione (Di martedì 19 luglio 2022) Il progetto approvato dal Consiglio comunale, Saranno demolite le ciminiere L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 19 luglio 2022) Il progetto approvato dal Consiglio comunale, Saranno demolite le ciminiere L'articolo proviene da Firenze Post.

