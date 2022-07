Di Maio: «I deputati M5s voteranno la fiducia che lo voglia Conte o no». Ma i grillini negano (Di martedì 19 luglio 2022) Nuove scintille sul fronte tra il M5s e Luigi Di Maio, dopo che il ministro degli Esteri ha anticipato all’assemblea dei parlamentari di Insieme per il Futuro che i deputati grillini avrebbero già deciso di votare la fiducia domani 20 luglio. Dal direttivo M5s di Montecitorio è arrivata una secca smentita a proposito di una «volontà precostituita» su quale posizione ci sarà nei confronti di un eventuale sostegno al governo Draghi. Di Maio aveva detto ai suoi parlamentari che «Il direttivo della Camera del gruppo M5s ha espresso la volontà di votare la fiducia al governo Draghi, al di là della volontà dei vertici». Il riferimento è alla cosiddetta operazione Crippa, dal nome del capogruppo alla Camera M5s che sta mettendo insieme una lista di deputati pronti a tradire ... Leggi su open.online (Di martedì 19 luglio 2022) Nuove scintille sul fronte tra il M5s e Luigi Di, dopo che il ministro degli Esteri ha anticipato all’assemblea dei parlamentari di Insieme per il Futuro che iavrebbero già deciso di votare ladomani 20 luglio. Dal direttivo M5s di Montecitorio è arrivata una secca smentita a proposito di una «volontà precostituita» su quale posizione ci sarà nei confronti di un eventuale sostegno al governo Draghi. Diaveva detto ai suoi parlamentari che «Il direttivo della Camera del gruppo M5s ha espresso la volontà di votare laal governo Draghi, al di là della volontà dei vertici». Il riferimento è alla cosiddetta operazione Crippa, dal nome del capogruppo alla Camera M5s che sta mettendo insieme una lista dipronti a tradire ...

