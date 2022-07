Dalla Francia – Il Friburgo prende di mira l’attaccante dell’OM Bamba Dieng (Di martedì 19 luglio 2022) 2022-07-19 12:41:00 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata da L’Équipe: Sesto in Bundesliga la scorsa stagione, e qualificato per la prossima Europa League, il Friborgo ama il profilo di Bamba Dieng (7 gol, 3 assist in L1 nel 2021-2022), sotto contratto con l’OM fino al 2024. Dopo aver discusso con l’entourage del giocatore 22enne a fine primavera, anche l’ex porto di casa del Papiss Cissé (2009-2012) ha parlato con la dirigenza del club marsigliese. Ma la cifra citata informalmente dal club tedesco (8 milioni di euro) resta lontana dalle richieste dell’OM, ??che valuta il suo attaccante tra i 12 e i 15 milioni di euro. Già, a gennaio, Dieng aveva suscitato l’interesse di diverse formazioni inglesi (tra cui Newcastle) e turche, senza che questo si ... Leggi su justcalcio (Di martedì 19 luglio 2022) 2022-07-19 12:41:00 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata da L’Équipe: Sesto in Bundesliga la scorsa stagione, e qualificato per la prossima Europa League, il Friborgo ama il profilo di(7 gol, 3 assist in L1 nel 2021-2022), sotto contratto con l’OM fino al 2024. Dopo aver discusso con l’entourage del giocatore 22enne a fine primavera, anche l’ex porto di casa del Papiss Cissé (2009-2012) ha parlato con la dirigenza del club marsigliese. Ma la cifra citata informalmente dal club tedesco (8 milioni di euro) resta lontana dalle richieste, ??che valuta il suo attaccante tra i 12 e i 15 milioni di euro. Già, a gennaio,aveva suscitato l’interesse di diverse formazioni inglesi (tra cui Newcastle) e turche, senza che questo si ...

