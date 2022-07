Chi ha ucciso Lorena Quaranta? Fidanzato condannato all’ergastolo (Di martedì 19 luglio 2022) La notte del 31 marzo 2020, la giovane Lorena Quaranta fu uccisa nella sua casa di Furci Siculo dove viveva con il Fidanzato Antonio De Pace. L’uomo, 29enne calabrese, nei giorni scorsi è stato condannato alla pena dell’ergastolo, come chiesto dal pm Roberto Conte al termine della requisitoria. Secondo quanto riferito da MessinaToday, è stata esclusa la premeditazione. La condanna è arrivata dopo circa sei ore di Camera di Consiglio. Omicidio Lorena Quaranta, ennesima vittima di femminicidio Lorena Quaranta aveva 27 anni quando fu brutalmente uccisa nella sua villetta in provincia di Messina, nella prima fase della pandemia. Molto probabilmente l’omicidio sarebbe culminato al termine di una violenta lite. Era stato il Fidanzato ... Leggi su chihaucciso (Di martedì 19 luglio 2022) La notte del 31 marzo 2020, la giovanefu uccisa nella sua casa di Furci Siculo dove viveva con ilAntonio De Pace. L’uomo, 29enne calabrese, nei giorni scorsi è statoalla pena dell’ergastolo, come chiesto dal pm Roberto Conte al termine della requisitoria. Secondo quanto riferito da MessinaToday, è stata esclusa la premeditazione. La condanna è arrivata dopo circa sei ore di Camera di Consiglio. Omicidio, ennesima vittima di femminicidioaveva 27 anni quando fu brutalmente uccisa nella sua villetta in provincia di Messina, nella prima fase della pandemia. Molto probabilmente l’omicidio sarebbe culminato al termine di una violenta lite. Era stato il...

