A Lecce sono state rubate 700 paia di scarpe Gucci in un negozio (Di martedì 19 luglio 2022) AGI - Maxi furto ai danni del calzaturificio Sud Salento in via Artigianato a Gagliano del Capo, in provincia di Lecce. I ladri hanno rubato 700 paia di scarpe Gucci. Il comando della carrozzeria bianca in azione sulle cui tracce sono ora i carabinieri ha fatto man bassa non solo di scarpe, ma anche dei mezzi aziendali tra cui un Ducato bianco e una Peugeot cassonata su le scritte "Morini" sui lati della vettura. La scoperta del colpo è stata fatta questa mattina dal titolare al momento dell'apertura dell'azienda e sul posto sono immediatamente giunte le forze dell'ordine ancora al lavoro per i rilievi del caso. sono scattate le ricerche sulle principali vie di fuga partendo dai dettagli relativi ai mezzi rubati. Al vaglio degli investigatori anche le ... Leggi su agi (Di martedì 19 luglio 2022) AGI - Maxi furto ai danni del calzaturificio Sud Salento in via Artigianato a Gagliano del Capo, in provincia di. I ladri hanno rubato 700di. Il comando della carrozzeria bianca in azione sulle cui tracceora i carabinieri ha fatto man bassa non solo di, ma anche dei mezzi aziendali tra cui un Ducato bianco e una Peugeot cassonata su le scritte "Morini" sui lati della vettura. La scoperta del colpo è stata fatta questa mattina dal titolare al momento dell'apertura dell'azienda e sul postoimmediatamente giunte le forze dell'ordine ancora al lavoro per i rilievi del caso.scattate le ricerche sulle principali vie di fuga partendo dai dettagli relativi ai mezzi rubati. Al vaglio degli investigatori anche le ...

