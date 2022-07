Zelig replica 18 luglio 2022 su Canale 5, ospiti e comici terza puntata (Di lunedì 18 luglio 2022) Zelig replica 18 luglio 2022 su Canale 5 Claudio Bisio e ... Leggi su spettacoloitaliano (Di lunedì 18 luglio 2022)18su5 Claudio Bisio e ...

infoitcultura : Ascolti tv 11 luglio 2022: il Mundial ’82 avanti per spettatori, Zelig (in replica) per share - infoitcultura : Ascolti tv 11 luglio 2022 analisi: Paolo Rossi e “Zelig” corrono davanti. Il telefilm di Italia1 batte quelli di Ra… - ZeusMega : #AscoltiTv: Partono abbastanza bene le repliche di #Zelig con 2.032.000 mln e il 15,6% di share. Però non ditelo a… - zazoomblog : Ascolti tv 11 luglio 2022 analisi: Paolo Rossi e “Zelig” corrono davanti. Il telefilm di Italia1 batte quelli di Ra… - antoniogenna : Ieri e oggi in TV 12/07/2022 — Ascolti italiani di lunedì 11 luglio 2022: 2,2 milioni (14,4%) per il docufilm sport… -