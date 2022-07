Ucraina, le ‘purghe’ di Zelensky: chi sono tutti i silurati (Di lunedì 18 luglio 2022) (Adnkronos) – Le “rimozioni dai loro incarichi”, da parte di Volodymyr Zelensky, del capo del servizio di sicurezza Sbu Ivan Bakanov e del procuratore generale Iryna Venediktova, “sospesi temporaneamente – come ha spiegato il consigliere dell’Ufficio del presidente Andriy Smirnov – per indagini sulle loro eventuali responsabilità nei crimini contro la sicurezza nazionale e nel loro collegamento con o servizi speciali della Federazione Russa”, sono soltanto le ultime in ordine di tempo decise dal presidente ucraino nelle ultime settimane. Se non si conta il licenziamento di oggi, da parte del Parlamento, della ministra per le Politiche sociali Lasebna, che aveva già presentato una lettera di dimissioni, i ‘silurati’ fra i vertici ed ex funzionari dell’amministrazione statale dall’inizio della guerra hanno nomi noti e meno: oltre ... Leggi su italiasera (Di lunedì 18 luglio 2022) (Adnkronos) – Le “rimozioni dai loro incarichi”, da parte di Volodymyr, del capo del servizio di sicurezza Sbu Ivan Bakanov e del procuratore generale Iryna Venediktova, “sospesi temporaneamente – come ha spiegato il consigliere dell’Ufficio del presidente Andriy Smirnov – per indagini sulle loro eventuali responsabilità nei crimini contro la sicurezza nazionale e nel loro collegamento con o servizi speciali della Federazione Russa”,soltanto le ultime in ordine di tempo decise dal presidente ucraino nelle ultime settimane. Se non si conta il licenziamento di oggi, da parte del Parlamento, della ministra per le Politiche sociali Lasebna, che aveva già presentato una lettera di dimissioni, i ‘’ fra i vertici ed ex funzionari dell’amministrazione statale dall’inizio della guerra hanno nomi noti e meno: oltre ...

La guerra fa riemergere l'antisemitismo della Russia Con la svolta staliniana degli anni '30, il tragico decennio delle purghe, la retorica antiebraica ... facilmente oggi rinvenibile anche nel passaggio retorico dalla denazificazione dell'Ucraina alla ... Ucraina: le 'purghe' di Zelensky, tutti i silurati/Scheda Kiev, 18 lug. " Le "rimozioni dai loro incarichi", da parte di Volodymyr Zelensky, del capo del servizio di sicurezza Sbu Ivan Bakanov e del procuratore generale Iryna Venediktova, "sospesi ... Con la svolta staliniana degli anni '30, il tragico decennio delle, la retorica antiebraica ... facilmente oggi rinvenibile anche nel passaggio retorico dalla denazificazione dell'alla ...Kiev, 18 lug. " Le "rimozioni dai loro incarichi", da parte di Volodymyr Zelensky, del capo del servizio di sicurezza Sbu Ivan Bakanov e del procuratore generale Iryna Venediktova, "sospesi ...