Taxi | sindacati | revocato sciopero 20 - 21 luglio

(Di lunedì 18 luglio 2022) L'assemblea nazionale deidei tassisti, riunitasi oggi, ha deciso di revocare loprevisto per il 20 e 21a causa della crisi di governo. "La conclamata crisi di governo in ...

... dove dovrebbe essere affrontata la questione della riforma del comparto- spigano i- si è ritenuto opportuno revocare il fermo nazionale del servizio. In attesa di sviluppi relativi ...Salario minimo Draghi aveva lasciato intendere aiche il suo governo era favorevole ad ... dove non è ancora stato sciolto il nodo dell'articolo 10 sui. C'è poi la questione delle ...L'assemblea nazionale dei sindacatidei tassisti, riunitasi oggi, ha deciso di revocare lo sciopero previsto per il 20 e 21 luglio a causa della crisi di governo. (ANSA) ...Roma. Dopo la sospensione del presidio davanti a palazzo Chigi, oggi, l'assemblea nazionale dei sindacati dei tassisti, ha deciso di revocare anche lo sciopero previsto per il 20 e 21 luglio a causa ...