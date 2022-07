“Provate a essere belle persone”: Chiara Nasti risponde all’odio social (Di lunedì 18 luglio 2022) Continuano le polemiche sulla pagina Instagram di Chiara Nasti. L’influencer è incinta del suo primo figlio con il compagno Mattia Zaccagni, calciatore della Lazio. Dopo essere stata al centro di una bufera mediatica per il gender reveal party del suo bambino, fatto allo stadio Olimpico, e le critiche per alcune frasi infelici sul prendere peso in gravidanza, ora ha deciso di rispondere agli hater. Tra gli ultimi post condivisi da Chiara Nasti sul social, ci sono tre scatti in bikini, dove l’influencer mostra come sia cresciuto il pancione ora che è alla ventiduesima settimana. La didascalia recita: “Kg in più che amo”, e tra i commenti entusiasti dei fan sono spuntate anche alcune critiche. Un utente ha scritto: “Considerando che sei ancora al quinto mese, di ... Leggi su news.robadadonne (Di lunedì 18 luglio 2022) Continuano le polemiche sulla pagina Instagram di. L’influencer è incinta del suo primo figlio con il compagno Mattia Zaccagni, calciatore della Lazio. Dopostata al centro di una bufera mediatica per il gender reveal party del suo bambino, fatto allo stadio Olimpico, e le critiche per alcune frasi infelici sul prendere peso in gravidanza, ora ha deciso dire agli hater. Tra gli ultimi post condivisi dasul, ci sono tre scatti in bikini, dove l’influencer mostra come sia cresciuto il pancione ora che è alla ventiduesima settimana. La didascalia recita: “Kg in più che amo”, e tra i commenti entusiasti dei fan sono spuntate anche alcune critiche. Un utente ha scritto: “Considerando che sei ancora al quinto mese, di ...

Pubblicità

spacecyruz : LMAOOOOO non ci provate nemmeno a non essere misogini cessi di merda - larrystilosii : fortunatamente era solo un servizio fotografico. Non voglio neanche immaginare il fatto che questo potrebbe essere… - Jetmira04150748 : Ragazzi, essere Seri mentre si scherza è bellissimo.. Provate a farlo, se lo capite.. ???? - Honesty02759457 : @RaffaelePizzati @matteorenzi A cui faccio i miei auguri per la salute, perché sono una persona empatica, dimension… - ltwwlls : io lo continuo a ripetere se vuoi provate solo un minimo di affetto o qualsiasi sentimento che non sia disgusto ve… -