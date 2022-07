Meteo | le previsioni in Campania per lunedì 18 luglio

(Di lunedì 18 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiEcco leper laper oggi,182022. Avellino – Oggi cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 35°C, la minima di 20°C, lo zero termico si attesterà a 4265m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordest. Allertepreviste: afa. Benevento – Oggi cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 36°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 4292m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio ...

Queste, nel dettaglio, ledi Limet Liguria per le prossime ore: Lunedì 18 luglio 2022 In mattinata cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi ovunque, qualche nube più consistente ...Secondo le, in Francia le temperature raggiungeranno i 40 gradi centigradi in alcune parti della Francia, con nuovi record oggi. "In alcune parti del sudovest, sarà un'apocalisse di ...Inizia un’altra settimana estiva in Sicilia e su tutto il meridione d’Italia accompagnata anche da picchi di calore che hanno fatto scattare il bollino giallo già nella giornata di domenica. Non sarà ...Alta Pusteria, previsioni meteo per il 18/07/2022. Giornata all'insegna del bel tempo, temperatura minima 11°C, massima 26°C ...