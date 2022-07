Italia-Algeria, Confapi sigla protocollo d'intesa con Pmi algerine (Di lunedì 18 luglio 2022) Roma, 18 lug. (Adnkronos) - Confapi ha partecipato al Vertice intergovernativo Italia-Algeria che si è svolto ad Algeri alla presenza del presidente del Consiglio Mario Draghi, il presidente della Repubblica algerina Abdelmadjid Tebboune e una nutrita delegazione di ministri Italiani. Nel renderlo noto, Confapi spiega che il vertice è stato l'occasione perla Confederazione Italiana della piccola e media industria privata - rappresentata dal presidente di Confapi servizi Jonathan Morello Ritter - per sottoscrivere un protocollo di intesa con Anade, l'Agenzia nazionale algerina per lo sviluppo e sostegno dell'imprenditoria. Il protocollo, spiega ancora Confapi, prevede lo scambio di buone prassi, ... Leggi su iltempo (Di lunedì 18 luglio 2022) Roma, 18 lug. (Adnkronos) -ha partecipato al Vertice intergovernativoche si è svolto ad Algeri alla presenza del presidente del Consiglio Mario Draghi, il presidente della Repubblica algerina Abdelmadjid Tebboune e una nutrita delegazione di ministrini. Nel renderlo noto,spiega che il vertice è stato l'occasione perla Confederazionena della piccola e media industria privata - rappresentata dal presidente diservizi Jonathan Morello Ritter - per sottoscrivere undicon Anade, l'Agenzia nazionale algerina per lo sviluppo e sostegno dell'imprenditoria. Il, spiega ancora, prevede lo scambio di buone prassi, ...

Pubblicità

Palazzo_Chigi : IV Vertice intergovernativo Italia-Algeria ???????? In diretta la cerimonia di firma di accordi e le dichiarazioni all… - Palazzo_Chigi : IV Vertice intergovernativo Italia-Algeria ???????? In diretta le dichiarazioni alla stampa del Presidente Draghi e de… - ItalyMFA : #Algeria | Il Ministro @luigidimaio partecipa con il Presidente del Consiglio Mario #Draghi al vertice intergoverna… - Laila76913893 : RT @drewviola: E mentre @GiuseppeConteIT prova ad assecondare l'amico Putin, Draghi oggi ha concluso accordo con l'Algeria per ottenere gas… - Ro96689588 : RT @HSkelsen: Con l'Italia che potrebbe diventare un hub per il gas, che rifornisce i paesi del nord Europa, cambiando gli equilibri geopol… -