Incendio in via della Pisana: arrestato il piromane (Di lunedì 18 luglio 2022) Sembra non esserci tregua per la Capitale che deve fare i conti con gli incendi un giorno si e l'altro pure. L'ennesimo rogo è divampato ieri in via della Pisana ed ha interessato le sterpaglie nel parco della Tenuta dei Massimi. Tuttavia, grazie ai controlli della Polizia, intensificati in questo periodo, si è riusciti a risalire al piromane e ad arrestarlo. Leggi anche: Roma, Incendio in via della Pisana: strada chiusa (FOTO) arrestato il piromane che ha appiccato il fuoco in via della Pisana L'arresto è avvenuto ieri poco prima delle 12. In questo frangente, una volante della polizia, ha notato un uomo — di 62 anni — tutto intento ad appiccare un ...

