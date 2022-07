(Di lunedì 18 luglio 2022) Si confida nell’approdo in area Draghi di un’ottantina di parlamentari. Cambia la strategia: addio campo largo

Parisi58Parisi : @KidStu_ @LelloEsposito5 C'è solo questo de vero pe'chi spera Che forse un giorno chi magna troppo adesso Possa spu… - RassegnaZampa : Il #Pd adesso spera nella fuga dal #M5S. E #Letta prepara la campagna elettorale - MassimGiannini : RT @LaStampa: Il Pd adesso spera nella fuga dai 5 Stelle. E Letta prepara la campagna elettorale

Nessuno era - e probabilmente ancoraè - pronto al possibile precipitare della situazione. I ..., naturalmente, che qualcuno sbagli mossa (come nella campagna per il Quirinale) o gli tiri ...ROMA. Conte ha già deciso e vuole spacciare la sfiducia a Draghi edulcorandola come appoggio esterno", dice uno dei dirigenti del cerchio stretto di Enrico Letta. Il quale anche ieri da fuori Roma si ... Il Pd adesso spera nella fuga dai 5 Stelle. E Letta prepara la campagna elettorale