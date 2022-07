Gualtieri ha promesso che Roma supererà l'emergenza rifiuti entro una settimana (Di lunedì 18 luglio 2022) AGI - "entro una settimana l'emergenza determinata dall'incendio dell'impianto di trattamento di Malagrotta sarà superata". Lo assicura il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, parlando con Rtl 102.5 della situazione dei rifiuti nella capitale. Gualtieri ricorda anche che la città "ha subito nelle scorse settimane l'effetto del rogo che ha distrutto il suo più grande impianto di trattamento, imponendoci la ricerca di sbocchi alternativi temporanei". "Ora la situazione è migliorata e migliorerà ulteriormente nei prossimi giorni - spiega il sindaco della Capitale - Perché invece la situazione diventi ottimale, come una città come Roma merita, ci vorranno nuovi impianti. Cioè almeno un paio d'anni". Parlando dei riflessi che la vicenda del ... Leggi su agi (Di lunedì 18 luglio 2022) AGI - "unal'determinata dall'incendio dell'impianto di trattamento di Malagrotta sarà superata". Lo assicura il sindaco di, Roberto, parlando con Rtl 102.5 della situazione deinella capitale.ricorda anche che la città "ha subito nelle scorse settimane l'effetto del rogo che ha distrutto il suo più grande impianto di trattamento, imponendoci la ricerca di sbocchi alternativi temporanei". "Ora la situazione è migliorata e migliorerà ulteriormente nei prossimi giorni - spiega il sindaco della Capitale - Perché invece la situazione diventi ottimale, come una città comemerita, ci vorranno nuovi impianti. Cioè almeno un paio d'anni". Parlando dei riflessi che la vicenda del ...

