Gioco erotico in hotel: la procura apre un fascicolo per omicidio colposo. La donna avrebbe assunto cocaina. Si aspetta l'autopsia (Di lunedì 18 luglio 2022) - Un atto di sesso estremo sconfinato in una violenza sessuale. O forse anche una nuova lite, visto che avevano fatto il viaggio a Firenze per riappacificarsi. Con il passare delle ore, si fanno strada altre ipotesi nella ricostruzione, da parte della polizia, della notte all'hotel Continentale, nel centro di Firenze, dove il 40enne, ex rugbista Ricky Bibey e' stato trovato morto e la sua compagna, 44 anni, gravemente ferita in zone intime L'articolo proviene da Firenze Post.

