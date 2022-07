Fiorello | la lotta contro la sua “malattia” | La straziante confessione dello showman

(Di lunedì 18 luglio 2022) Questa volta lopiù popolare della televisione italiana ha veramente sorpreso tutti.si è lasciato andare ad una rivelazione che ha lasciato il suo pubblico senza parole. Durante la sua vita ha dovuto affrontare una terribile “”.è ormai considerato un mostro sacro della intrattenimento tv. Dove c’è lui gli ascolti schizzano alle stelle e molto spesso è chiamato per risollevare situazioni difficili in trasmissioni che stentano a decollare. È un’artista a tutto tondo, ma nella vita ha affrontato tanta sofferenza. Ecco cosa l’ha messo in seria difficoltà.(fonte web)La sua vita artistica cambiata grazie ad una casualità Il conduttore più amato della tv ha origini siciliane ed infatti è nato a Catania nel 1960. La sua carriera è iniziata molti ...

Pubblicità

Il Fatto Quotidiano

Alla presentazione anche Beppe. 'Sono onorato di partecipare al Pride di Palermo, nella ... In questo caso, partecipo anche per conoscere, capire e vivere un'esperienza diai diritti in ...... protagoniste nellaper i diritti. Il titolo del testo (in portoghese) è "Batukero Dance": ... Tra le altre esperienze, indimenticabili collaborazioni con James Brown, Fausto Leali e. Poi ... Gianluca Grignani torna a fare concerti: “Sono come il vino: più passa il tempo e più migliora Questa volta lo showman più popolare della televisione italiana ha veramente sorpreso tutti. Fiorello si è lasciato andare ad una rivelazione che ha lasciato il suo pubblico senza parole. Durante la ...L'attore preso di mira dagli omofobi: "Me ne hanno dette di tutti i colori" Lo scorso 9 luglio c'è stato il Pride a Palermo. E il padrino dell'evento ...