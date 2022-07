“Ero certa sarei diventata madre attraverso il mio corpo | poi ho incontrato lei”

Leggi su robadadonne

(Di lunedì 18 luglio 2022) Quando abbiamo saputo della loro storia per la prima volta, Valentina e Anna Sara (hanno scelto di non usare i loro cognomi) ci hanno spiegato che volevano rimanere anonime, perché spesso le persone, non sempre in malafede, sono facili al giudizio o al pregiudizio. Così ci siamo lasciate con la promessa di aggiornarci più avanti, qualora la gravidanza di Anna Sara stesse procedendo per il meglio, e così è successo; naturale, quindi, che la prima domanda fatta a Valentina, che ha risposto alle nostre domande, sia stata: “La gravidanza sta andando bene?” “Fortunatamente sì”, ci ha detto lei, aggiungendo anche di aver tolto il velo dell’anonimato per raccontarsi, finalmente, in maniera del tutto aperta. Non è sempre facile essere una coppia lesbica in un Paese che ancora fa fatica ad accettare e a riconoscere i diritti della comunità LGBTQI+, che applaude all’affossamento del ddl Zan, ...