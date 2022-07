Elisa Isoardi felicemente single: “Sto bene così” (Di lunedì 18 luglio 2022) Si gode le ultime settimane di relax prima di tornare a lavoro visto che per tutta la stagione televisiva Elisa Isoardi sarà impegnata con il suo nuovo programma che arriverà a settembre su Rai 2. Vorrei dirti che è il titolo del nuovo format con cui Rai 2 cercherà di conquistare i telespettatori presenti a casa domenica pomeriggio. Ed Elisa Isoardi è felicissima di tornare in onda, dopo due anni di stop. Nella sua ultima intervista per Tv, sorrisi e canzoni, parla anche della sua vita sentimentale. Oggi è single ed è felice così! Elisa Isoardi single: un’altra estate solitaria per la conduttrice Nell’intervista fatta a Elisa, le viene chiesto se, alla vigilia dei suoi 40 anni, non ci siano familiari che le ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 18 luglio 2022) Si gode le ultime settimane di relax prima di tornare a lavoro visto che per tutta la stagione televisivasarà impegnata con il suo nuovo programma che arriverà a settembre su Rai 2. Vorrei dirti che è il titolo del nuovo format con cui Rai 2 cercherà di conquistare i telespettatori presenti a casa domenica pomeriggio. Edè felicissima di tornare in onda, dopo due anni di stop. Nella sua ultima intervista per Tv, sorrisi e canzoni, parla anche della sua vita sentimentale. Oggi èed è felice: un’altra estate solitaria per la conduttrice Nell’intervista fatta a, le viene chiesto se, alla vigilia dei suoi 40 anni, non ci siano familiari che le ...

