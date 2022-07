È arrivata la decisione: ecco cosa accadrà davvero in Aula mercoledì, la mossa finale di Draghi (Di lunedì 18 luglio 2022) La capigruppo ha deciso: ecco quale sarà il menù del giorno della verità, mercoledì 20 giugno. C'era attesa per sapere quale potesse essere la forma dello "scontro finale" tra il premier e i Cinque Stelle, adesso c'è il crono-programma. Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, renderà comunicazioni alle Camere con voto fiduciario con chiama. È quanto emerso dalla Conferenza dei capigruppo della Camera, che tornerà a riunirsi domani, alle 16.30, per stabilire tempi e modalità del dibattito, alla luce delle decisioni che verranno prese Senato. Draghi infatti dovrebbe riferire inizialmente a Palazzo Madama, secondo la prassi in base alla quale le comunicazioni vengono rese nel ramo del Parlamento dove il Governo ha ottenuto la prima volta la fiducia e dove si sono manifestate le condizioni che hanno ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 18 luglio 2022) La capigruppo ha deciso:quale sarà il menù del giorno della verità,20 giugno. C'era attesa per sapere quale potesse essere la forma dello "scontro" tra il premier e i Cinque Stelle, adesso c'è il crono-programma. Il presidente del Consiglio, Mario, renderà comunicazioni alle Camere con voto fiduciario con chiama. È quanto emerso dalla Conferenza dei capigruppo della Camera, che tornerà a riunirsi domani, alle 16.30, per stabilire tempi e modalità del dibattito, alla luce delle decisioni che verranno prese Senato.infatti dovrebbe riferire inizialmente a Palazzo Madama, secondo la prassi in base alla quale le comunicazioni vengono rese nel ramo del Parlamento dove il Governo ha ottenuto la prima volta la fiducia e dove si sono manifestate le condizioni che hanno ...

Pubblicità

tvdellosport : ??DYBALA HA SCELTO LA ROMA Dopo settimane di attesa, la Joya ha scelto la Roma come sua prossima squadra. Nella not… - 4lsann : dopo anni che spendo soldi in libri cartacei perché amo leggere sono arrivata alla drastica decisione di prendere i… - Tiarossi2 : RT @tvdellosport: ??DYBALA HA SCELTO LA ROMA Dopo settimane di attesa, la Joya ha scelto la Roma come sua prossima squadra. Nella notte è a… - DaniloBatresi : RT @tvdellosport: ??DYBALA HA SCELTO LA ROMA Dopo settimane di attesa, la Joya ha scelto la Roma come sua prossima squadra. Nella notte è a… - CrapanzanoRobin : RT @tvdellosport: ??DYBALA HA SCELTO LA ROMA Dopo settimane di attesa, la Joya ha scelto la Roma come sua prossima squadra. Nella notte è a… -