Dimissioni Draghi, il Sindaco di Torino: 'Essenziale che resti fino a fine mandato' (Di lunedì 18 luglio 2022) Stefano Lo Russo, Sindaco di Torino, in un'intervista a La Stampa ha confermato di essere tra i sindaci firmatari dell'appello al presidente del Consiglio dimissionario per restare in carica. '... Leggi su globalist (Di lunedì 18 luglio 2022) Stefano Lo Russo,di, in un'intervista a La Stampa ha confermato di essere tra i sindaci firmatari dell'appello al presidente del Consiglio dimissionario per restare in carica. '...

Pubblicità

fattoquotidiano : Fatemi capire. Le dimissioni di Draghi sono colpa dei Cinquestelle, giusto? ?? - AlexBazzaro : #Guerini (PD): 'Salvini dimostri di non essere al Papeete.' Guerini è confuso, e voglio aiutarlo. Chi non ha votat… - Linkiesta : Non è più guerra, è genocidio degli ucraini (e gli utili idioti del Cremlino affondano Draghi) Un avvocaticchio ch… - Robertonuzzoam : DIMISSIONI DI DRAGHI: PRETESTO PER DARSELA A GAMBE Non era mai caccaduto prima d'ora che un Presidente del Consigli… - auropalomba : RT @agorarai: La reazione del mondo confindustriale alle dimissioni di Mario Draghi: ne parliamo con @enricarraro, Presidente di Confindust… -