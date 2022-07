Cordoglio per la scomparsa di Cappelloni - Cronaca - lanazione.it (Di lunedì 18 luglio 2022) Cordoglio ad Orbetello per la scomparsa di Giancarlo Cappelloni, pensionato delle Ferrovie dello Stato, aveva 66 anni. I funerali si osno svolti nella chiesa di Orbetello Scalo. Giancarlo Cappelloni ... Leggi su lanazione (Di lunedì 18 luglio 2022)ad Orbetello per ladi Giancarlo, pensionato delle Ferrovie dello Stato, aveva 66 anni. I funerali si osno svolti nella chiesa di Orbetello Scalo. Giancarlo...

Pubblicità

marcotravaglio : Unendoci al cordoglio delle prefiche inconsolabili che strillano per la prematura dipartita di Mario Antonietta, pa… - acffiorentina : La Fiorentina esprime il suo profondo cordoglio per la scomparsa di Francesco Rizzo, eroe del secondo scudetto viol… - Palazzo_Chigi : Il Presidente Draghi esprime il più profondo cordoglio del Governo e suo personale per la morte di Shinzo Abe. L’It… - scirocco2017 : @Gianl1974 Profondo cordoglio per questo valoroso ucraino. - Grifoman1 : RT @Grifoman1: Genoa, il messaggio di cordoglio per la scomparsa di Franco Rizzo -