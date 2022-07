Colossali difficoltà | le strane ammissioni dello Zar sulle sanzioni

Pubblicità

DavMatG : RT @PietroSalvatori: Putin promette che la Russia supererà 'la colossale quantità di difficoltà che stiamo affrontando' e i 'colossali prob… - mauri48aho : RT @PietroSalvatori: Putin promette che la Russia supererà 'la colossale quantità di difficoltà che stiamo affrontando' e i 'colossali prob… - EffimeraAlkimia : RT @PietroSalvatori: Putin promette che la Russia supererà 'la colossale quantità di difficoltà che stiamo affrontando' e i 'colossali prob… - dincordin : RT @PietroSalvatori: Putin promette che la Russia supererà 'la colossale quantità di difficoltà che stiamo affrontando' e i 'colossali prob… - Frances49375467 : RT @PietroSalvatori: Putin promette che la Russia supererà 'la colossale quantità di difficoltà che stiamo affrontando' e i 'colossali prob… -

RaiNews

... "E' in atto una forte campagna denigratoria verso i ristoratori che non pagherebbero, o non in maniera adeguata, i propri dipendenti, quando le persone non sanno leche abbiamo in questo ...Dobbiamo garantire la nostra sovranità di fronte alle conseguenze della guerra e alle...come già annunciato da Germania e Francia - misure per salvare le compagnie energetiche in. ... Live guerra in Ucraina, la cronaca minuto per minuto: giorno 145 - Filo-russi: abbiamo preso il controllo di Seversk - Filo-russi: abbiamo preso il controllo di Seversk