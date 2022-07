Bakayoko fermato, lo sfogo del poliziotto: “Ora vi dico come è andata” (Di lunedì 18 luglio 2022) di Pasquale Griesi, sindacalista Fsp Polizia di Stato “Disavventura in pieno centro a Milano per il calciatore rossonero Bakayoko: il centrocampista del Milan viene fermato dalla polizia che gli punta addosso un’arma. “Tutto risolto”, sostiene la Questura, ma è polemica per la possibile profilazione razzista”. È questa la notizia che oggi campeggia su tutti i siti dei giornali italiani. Bene. Immagino però che il cittadino “comune” non sappia come inizia un intervento di Polizia. Provo a farvelo immaginare: “Sala Radio: Attenzione! Rissa e Colpi di arma da fuoco in corso Como… indossare GAP e prestare massima attenzione, silenzio radio per tutti parla solo chi realmente ha bisogno!” Più o meno inizia così, immaginate l’adrenalina, la corsa, le luci blu, indossare in pochi centimetri il giubbetto, le sirene, la tua vita, si è messa in ... Leggi su nicolaporro (Di lunedì 18 luglio 2022) di Pasquale Griesi, sindacalista Fsp Polizia di Stato “Disavventura in pieno centro a Milano per il calciatore rossonero: il centrocampista del Milan vienedalla polizia che gli punta addosso un’arma. “Tutto risolto”, sostiene la Questura, ma è polemica per la possibile profilazione razzista”. È questa la notizia che oggi campeggia su tutti i siti dei giornali italiani. Bene. Immagino però che il cittadino “comune” non sappiainizia un intervento di Polizia. Provo a farvelo immaginare: “Sala Radio: Attenzione! Rissa e Colpi di arma da fuoco in corso Como… indossare GAP e prestare massima attenzione, silenzio radio per tutti parla solo chi realmente ha bisogno!” Più o meno inizia così, immaginate l’adrenalina, la corsa, le luci blu, indossare in pochi centimetri il giubbetto, le sirene, la tua vita, si è messa in ...

