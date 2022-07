Atletica, Mondiali Eugene 2022: Ponzio nono nel peso, Dosso settima nella semifinale dei 100 (Di lunedì 18 luglio 2022) Due gli atleti azzurri impegnati nella notte italiana ad Eugene, Oregon, dove si disputano i Mondiali 2022 di Atletica leggera. Nick Ponzio ha chiuso al nono posto nella finale del lancio del peso. Dopo il 21,35 in qualificazione, l’italiano non è riuscito a ripetersi e si è dovuto accontentare di un 20,81, mancando l’accesso tra i primi otto per un solo centimetro (20,82 il neozelandese Gill). A dominare la gara sono stati gli Stati Uniti, protagonisti di una tripletta. Oro a Ryan Crouser (22,94), argento a Joe Kovacs (22,89), bronzo a Josh Awotunde (22,29). ITALIANI IN GARA GIORNO PER GIORNO IL PROGRAMMA COMPLETO Niente da fare neppure per Zaynab Dosso, settima nella ... Leggi su sportface (Di lunedì 18 luglio 2022) Due gli atleti azzurri impegnatinotte italiana ad, Oregon, dove si disputano idileggera. Nickha chiuso alpostofinale del lancio del. Dopo il 21,35 in qualificazione, l’italiano non è riuscito a ripetersi e si è dovuto accontentare di un 20,81, mancando l’accesso tra i primi otto per un solo centimetro (20,82 il neozelandese Gill). A dominare la gara sono stati gli Stati Uniti, protagonisti di una tripletta. Oro a Ryan Crouser (22,94), argento a Joe Kovacs (22,89), bronzo a Josh Awotunde (22,29). ITALIANI IN GARA GIORNO PER GIORNO IL PROGRAMMA COMPLETO Niente da fare neppure per Zaynab...

