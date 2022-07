Torna The Blacklist 9 su Sky Investigation, i nuovi episodi ripartono nel ricordo di Lizzie: trame 17 e 24 luglio (Di domenica 17 luglio 2022) Torna in onda The Blacklist 9 su Sky Investigation con i nuovi episodi di stagione a partire da stasera, 17 luglio. The Blacklist 9 è la prima stagione senza Megan Boone nei panni di Elizabeth Keen. L’attrice ha infatti lasciato la serie tv nel finale dell’ottava stagione, decidendo di non rinnovare il suo contratto. Oltre a lei, anche lo showrunner Jon Bokenkamp ha detto addio dopo otto stagioni. Al suo posto, è subentrato il produttore esecutivo John Eisendrath al timone della serie tv. È anche l’ultima stagione con Amir Arison nei panni di Aram Mojtabai e Laura Sohn nel ruolo di Alina Park. Si parte con l’episodio 9×07 dal titolo Tra sonno e risveglio, di cui vi riportiamo la sinossi: In una serie di flashback, Donald Ressler ricorda le sue ... Leggi su optimagazine (Di domenica 17 luglio 2022)in onda The9 su Skycon idi stagione a partire da stasera, 17. The9 è la prima stagione senza Megan Boone nei panni di Elizabeth Keen. L’attrice ha infatti lasciato la serie tv nel finale dell’ottava stagione, decidendo di non rinnovare il suo contratto. Oltre a lei, anche lo showrunner Jon Bokenkamp ha detto addio dopo otto stagioni. Al suo posto, è subentrato il produttore esecutivo John Eisendrath al timone della serie tv. È anche l’ultima stagione con Amir Arison nei panni di Aram Mojtabai e Laura Sohn nel ruolo di Alina Park. Si parte con l’o 9×07 dal titolo Tra sonno e risveglio, di cui vi riportiamo la sinossi: In una serie di flashback, Donald Ressler ricorda le sue ...

