Pjaca Sampdoria, contatto tra le parti: come si può completare l'affare (Di domenica 17 luglio 2022) Pjaca via dalla Juve: primo contatto tra l'attaccante croato e la Sampdoria, che punta a rinforzare il reparto offensivo Marko Pjaca è destinato a lasciare la Juve nel corso di questa sessione di calciomercato dopo essere rientrato dal prestito al Torino. Il suo futuro, comunque, potrebbe essere ancora in Serie A. Secondo quanto riferisce il Secolo XIX, infatti, ieri mattina c'è stata una call con la Sampdoria che vuole prenderlo gratis, con contributo dell'ingaggio da parte della società bianconera. A tal proposito è necessario che il croato rinnovi il contratto con il suo attuale club. L'articolo proviene da Calcio News 24.

