Napoli-Perugia live 3-1 | ancora show di Kvaratskhelia che segna il primo gol Poi Anguissa e Politano

(Di domenica 17 luglio 2022) Quando si gioca a calcio ilnon ha problemi.amichevole, gli azzurri vanno in porta altocco diche prima fraseggia con Fabian poi va in verticale: uno-due con Osimhen, stop con la coscia sinistra, si presenta davanti al portiere umbro e lo supera con un tocco delizioso sul secondo palo. Sembra proprio un gran bel giocatore. Ilaveva già sfiorato il gol con un cross pericoloso di Lozano alminuto. Al quarto gol , al settimo procura la prima ammonizione per la squadra di Serie B. Un po’ Giggs, un po’ Claudio Sala, ecco. Al 17esimo, bel tiro di Fabian appena fuori dall’area di rigore, respinta del portiere del. In precedenza, umbri ...

Ildi Luciano Spalletti affronterà ilin amichevole, la seconda e ultima con le Dolomiti sullo sfondo per gli azzuri. Nel primo test gli azzurri hanno vinto 10 - 0 contro l'Anaune Val di ...DIRETTA(RISULTATO 0 - 0): SI COMINCIA! La diretta dista finalmente per farci compagnia. I partenopei ritrovano anche un avversario nobile come Fabrizio Castori, già ...Primo tempo negativo per Hirving Lozano - nell'amichevole tra Napoli e Perugia - e, infatti, ha raccolto parecchie critiche da parte dei tifosi partenopei. Il Napoli affronta il Perugia nella sua ...18:50 - FINE PRIMO TEMPO! Dopo 45 minuti il Napoli è sul 2-0 contro il Perugia grazie alle reti di Kvaratskhelia e Anguissa. 45' - Kvaratskhelia prova ancora un dribbling, ma Casasola legge tutto e no ...