Leclerc, l'orologio da 2 milioni scippato da tre napoletani: è stato rivenduto a un imprenditore spagnolo (Di domenica 17 luglio 2022) Hanno usato una tecnica collaudata: prima un appostamento, poi il selfie: una sorta di messinscena, che serviva a distrarre la vittima, a colpirlo in un momento di fiducia. L?hanno messa sul... Leggi su ilmattino (Di domenica 17 luglio 2022) Hanno usato una tecnica collaudata: prima un appostamento, poi il selfie: una sorta di messinscena, che serviva a distrarre la vittima, a colpirlo in un momento di fiducia. L?hanno messa sul...

Pubblicità

fevarless : 4lessa4ndr4 4m0roso fa la preziosa e non si ferma a fare due foto con gente che si è fatta 1200km per vederla e poi… - ChA16rLes : Grazie amici in tl che mi rendete Twitter un posto stupendo, ci sono solo foto dell’orologio di Leclerc in acqua ?? - Only_Leclerc : RT @sonoilacecchele: Comunque ha iniziato ad andare tutto a puttane da quando hanno rubato l’orologio a Charles #AustrianGP -