Il senso dell'elefante per la fine (Di domenica 17 luglio 2022) Tutti gli ultimi studi, basati anche su video caricati su youtube, indicano che i pachidermi manifestano dolore per i compagni deceduti e adottano comportamenti «di lutto». Sanno anche di dover morire? Uno dei più noti esperti di elefanti, lo zoologo inglese Iain Douglas-Hamilton, racconta che una volta, attraversando la savana africana, s’imbatté in un gruppo di questi animali il cui comportamento lo sbalordì. Se fino a quel momento aveva visto mandrie i cui individui tenevano alte testa, orecchie e coda esprimendo un senso di benessere e contentezza, ora si trovava inaspettatamente davanti esemplari che camminavano qua e là senza uno scopo preciso tenendo le orecchie basse e la coda penzolante. «Il loro dolore per la morte dell’elefantessa matriarca, avvenuta nei giorni precedenti, come apprendemmo di lì a poco, era tangibile. Era ... Leggi su panorama (Di domenica 17 luglio 2022) Tutti gli ultimi studi, basati anche su video caricati su youtube, indicano che i pachidermi manifestano dolore per i compagni deceduti e adottano comportamenti «di lutto». Sanno anche di dover morire? Uno dei più noti esperti di elefanti, lo zoologo inglese Iain Douglas-Hamilton, racconta che una volta, attraversando la savana africana, s’imbatté in un gruppo di questi animali il cui comportamento lo sbalordì. Se fino a quel momento aveva visto mandrie i cui individui tenevano alte testa, orecchie e coda esprimendo undi benessere e contentezza, ora si trovava inaspettatamente davanti esemplari che camminavano qua e là senza uno scopo preciso tenendo le orecchie basse e la coda penzolante. «Il loro dolore per la mortessa matriarca, avvenuta nei giorni precedenti, come apprendemmo di lì a poco, era tangibile. Era ...

