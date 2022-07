Il Paradiso delle Signore 7, cosa accadrà tra Marcello e Ludovica (Di domenica 17 luglio 2022) Spuntano fuori altre anticipazioni su Il Paradiso delle Signore 7: questa volta ci sono novità sulla vita di Marcello e sulla storia con Ludovica. Cresce sempre più l’attesa sulla nuova stagione de Il Paradiso delle Signore e man mano si fanno spazio delle anticipazioni interessanti sulla trama. Soltanto qualche giorno fa abbiamo avuto modo di apprendere dei risvolti interessanti su Gloria ed Ezio. Il Paradiso delle Signore cast (Foto da Instagram account Pietro Masotti)Da quanto è emerso la capocommessa sarebbe riuscita a cavarsela e a scampare il carcere e sarebbe dunque libera. A lanciare lo scoop è stato un componente dello staff che ha condiviso sui social una ... Leggi su vesuvius (Di domenica 17 luglio 2022) Spuntano fuori altre anticipazioni su Il7: questa volta ci sono novità sulla vita die sulla storia con. Cresce sempre più l’attesa sulla nuova stagione de Ile man mano si fanno spazioanticipazioni interessanti sulla trama. Soltanto qualche giorno fa abbiamo avuto modo di apprendere dei risvolti interessanti su Gloria ed Ezio. Ilcast (Foto da Instagram account Pietro Masotti)Da quanto è emerso la capocommessa sarebbe riuscita a cavarsela e a scampare il carcere e sarebbe dunque libera. A lanciare lo scoop è stato un componente dello staff che ha condiviso sui social una ...

