Così Mattarella ha convinto Draghi a tornare in Parlamento Il retroscena

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 17 luglio 2022) Come andrà a finire lo sa solo, ma essere pessimisti è l'atteggiamento più ragionevole. Mercoledì è il giorno fissato per le comunicazioni dial, seguite da un voto o no neppure questo non è dato saperlo. E questo avviene solo per l'insistenza diche ha chiesto con forza al Presidente del Consiglio, che gli aveva presentato le dimissioni, di spiegare al, e quindi al paese, ciò che è accaduto in questi giorni e il perchè delle sue decisioni. Si dice che nei colloqui di giovedì tra i due, i toni si siano alzati più volte, e il motivo è evidente:ritiene chiusa l'esperienza del governo di unità nazionale, tant' è vero che aveva avvertito più volte di non essere disponibile a guidare un governo in cui fosse venuto meno uno dei partiti ...